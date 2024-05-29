İstanbul’un şanlı fethinin 571. yılı mübarek olsun

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Tarih boyunca 29 defa kuşatılan fakat hiçbirinde alınmayan lakin ilahi bir tevafukun eseri olarak 29 Mayıs 1453 günü Fatih Sultan Mehmed Han’ın önderliğinde ‘müjdelenmiş’ askerler tarafından fethedilen ve yeniden imar edilen İstanbul’un, Müslüman Türk’ün toprağı olmasının 571. yılı kutlu olsun. Haçlı Batı’nın yüreğinde bir hançer gibi saplı kalan İstanbul’un fethi eski bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına vesile oldu. Bu yönüyle tarihte ilk defa bir fetih, çok uzun süren bir çağın da kapanmasını sağladı.

571 yıl önce bugün Bizans’ın surlarından içeriye giren Fatih, bütün İslam ülkelerine ulaklar yollayarak fethi müjdelemişti. Bizans’ın kalbine mızrak gibi saplanan İslam’ın okları, İstanbul’un İslam’la müşerref olacağını müjdelerken, Avrupa’nın kiliselerinde de yas çanları çaldırdı. Bu kutlu gün başta fethin merkezi İstanbul olmak üzere yurdun birçok yerinde coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul Devlet-i Ali'nin en büyük kızılelmasıydı

Küfrün karanlığına batmış Batı dünyasının 571 yıldır matem havasında yaşamasına sebep olan kutlu zaferi gazetemize değerlendiren tarihçi yazar Ramazan Akbaş, “İstanbul, iki kıtalı, yedi tepeli kadim şehir. Bu şehir, tarihinde 3 imparatorluğa başkentlik yaptı ve birçok defa kuşatma gördü. Tabii Türkler de bu şehri almak için kuşatmalar yapmışlardı. Ancak kuşatmalar fetihlere dönüşmüyordu. Çünkü İstanbul’un surları geçit vermiyordu. İstanbul diğer devletler gibi Osmanlı Devleti’nin de en büyük ‘kızılelma’sından biriydi. İstanbul muhakkak alınmalı hem Hz. Peygamberin (sav) övgüsüne mazhar olunmalı hem de Osmanlı’nın Anadolu ve Rumeli toprakları birleşmeliydi. İstanbul hem karadan hem denizden kuşatıldı. 6 Nisan 1453’tü tarih. 100 bin kişiyi bulan Osmanlı Ordusu İstanbul önlerindeydi. 53 gün süren kuşatma başladı. Bizans Haliç’e zincir gerince aklın sınırlarını zorladı gayretli askerleri gemileri karadan yürüttü.

Şehr-i İstanbul bu İlay-ı Kelimetullah anlayışıyla fetholundu. Bu fetihle bir çağ kapanıp bir çağ açıldı. Köhne Bizans tarihe karıştı. Bu şehr-i İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk’ün oldu. İstanbul’un fethinin 571. yılı kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmed Han ve övülmüş askerlerinin ruhları şâd, mekânları Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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