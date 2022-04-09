İstanbul’un parası saza-caza gidiyor

Hizmet döneminin kapandığı, lay lay lom belediyeciliğinin başladığı İBB’de kamunun imkânları konserlere akmaya devam ediyor. Hastane yolu yapmaya para bulamayan, vatandaşın ekmeğine, suyuna ve ulaşımına fahiş zamlar yapan CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, son üç ay içerisinde düzenlediği tam 159 adet konser ihalesiyle yandaş şarkıcıların yanı sıra Patricia Guerero, Paul Dwyer, İda Nielsen, Robben Ford gibi yabancı sanatçıları ve müzik gruplarını paraya boğduğu ortaya çıktı.

İsrafın dibine vurdu

HDP’nin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan, “İsrafın önüne geçilirse ulaşıma, suya zam yapmayız” dediği halde tatillerle, reklamlarla israfın dibine vuran CHP’li İmamoğlu peşi sıra düzenlediği konser ihaleleriyle İBB’yi iflasa sürüklüyor. Seçim sürecinde verdiği sözlerin tamamının üstüne yatan, bir yandan İstanbullunun parasını çar-çur ederken, diğer yandan Halk Ekmek’ten Hamidiye Su’ya, İspark’tan İSKİ faturalarına yaptığı fahiş zamlarla yandaşlarını bile canından bezdiren Ekrem İmamoğlu, 2022 yılının ilk üç ayında tam 159 konser ihalesi düzenledi. Her kuruşunda milletin alın teri olan paraları ‘eğlenceye’ harcayan İBB Başkanı İmamoğlu, Yılmaz Morgül, Ceza, Pinhani, Can Bonomo, Melike Şahin, Cemil Qoçgiri, Baba Zula, Elif Kaya, Murat Başaran, Eda Baba, Suzan Kardeş gibi yandaş şarkıcıların yanı sıra Patricia Guerero, Paul Dwyer, İda Nielsen, Robben Ford gibi yabancı sanatçıları ve müzik gruplarını paraya boğdu.

Halktan kesti konsere akıttı

Üç yılda ulaşıma yüzde 195’lik zam yapan, 75 kuruşluk Halk ekmeği 2 TL’ye yükselten, Hamidiye Suyu’nun damacana fiyatını 9 TL’den 22.5 liraya çıkaran CHP’li İmamoğlu’nun üç aylık konser faturası dudak uçuklattı. İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ‘Muhtelif Organizasyonlar’ adı altında yapılan ve 4734 Sayılı Kamu İhaleler Kanunu’nun “3-g” maddesi işletilerek “istisnalar” kapsamına alınan ihalelere toplamda 8 milyon 870 bin 50 TL tutarında astronomik bir ödeme yapıldı. 3 yılda İstanbul’un borcunu 28 milyardan 58 milyara 3 çıkaran ve İBB’yi borç alamaz hale getiren İmamaoğlu’nun üç aylık konser faturası, İBB’deki israfı gözler önüne serdi.

Yetimin parası yabancıya gitti

İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ve İBB İştiraki İstanbul Kültür ve Sanat Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen o ihalelerden bazıları şöyle: 18.02.2022’de, Crr Konser Salonu’nda düzenlenen Patricia Guerero Distopia Konseri’ne, ‘Sanatçı Kaşe Ödemesi’ adı altında 400 bin TL aktarıldı. 01.02.2022’de yapılan, ‘Cemal Reşit Rey Konser Salonu 4 Şubat Jane Monheit 5 Şubat Crr Senfoni Orkestrası Ulaşım Konaklama Hizmet Alım İşi’ ihalesine 209 bin 600 lira ödendi. 04.02.2022’deki Jane Monheıt Konseri’ne ise 320 bin TL ‘Kaşe Ödemesi’ yapıldı. 02.02.2022’de düzenlenen “Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında Crr Konser Salonu Hande Küden&Kotowa Machıda& Lepıdus Emsemble Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alım İşi” ihalesine İBB kesesinden 100 bin TL harcandı. 04.02.2022, Victor Julien-Laferrıere & Crr Senfoni Orkestrası Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alımı İşi, 340 bin TL tuttu.

Yandaş sanatçılar yaşadı

CHP’li İmamoğlu’na bağlı Kültür A.Ş. tarafından 11.02.2022’de gerçekleştirilen Crr Konser Salonu Nida Ateş “Sevda Olmasaydı” Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alımı İşi ihalesi kapsamında yüklenici firmaya 100 bin lira aktarıldı. 03.02.2022’de yapılan “Crr Konser Salonu Fonikler Köyü Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal” Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alım İşi ihalesine 80 bin TL ödendi. 08.02.2022’de gerçekleştirilen, “Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Türk Müziği Topluluğu ‘Şairler ve Şarkılar’ Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alım İşi” ihalesi 50 bin TL’ye mal oldu.

10.02.2022’deki, “2022/104803 EKAP nolu, ‘Cem Karaca Kültür Merkezi Mazlum Çimen Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alımı İşi’ ihalesi için İBB kesesinden 25 bin lira çıktı. 10 Şubat 2022’deki, “Adem Baştürk Kültür Merkezi Burak King Konseri (Sanatçı Kaşe Ödemesi) Hizmet Alım İşi” ihalesi 40 bin liraya fatura edildi.