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Yaşam İstanbul'un orta yerinde domuz paniği
Yaşam

İstanbul'un orta yerinde domuz paniği

Yeniakit Publisher
2024-07-23 20:51:00 -

İstanbul Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi.

Beykoz’da ormanlık alanda aç kalan anne domuz ve yavruları şehre indi. O anlar aracıyla seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz’da aç kaldıkları tahmin edilen anne domuz ve yavruları dün gece saatlerinde şehre indi. Anadolu Kavağı Yolu üzerinde ve çevresinde görülen domuzların yiyecek arayışı o esnada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bulunan yaban domuzlarının yolda gezerek yiyecek aradığı görülüyor.

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