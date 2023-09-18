  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki Arap turistlere yönelik saldırıların ardından Kuveyt'ten flaş duyuru! Maalesef iş bu noktaya geldi

PKK'ya müthiş darbe! Üst düzey teröristler böyle öldürüldü

Meral’in çarkı talimata bakar

Dünyada dengeler her an değişebilir! Belçikalı şirket dev rezervi keşfetti, gözler bir anda Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerine T.C. kimliği

Bankada altını olanlar dikkat! Yeni karar Türkiye'ye duyuruldu

FETÖ'cü doktordan genç hastasına hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Asgari ücret için beklenmedik rakam! Konuşulmaya başlanan o rakam sızdırıldı: 7 bin 400 lira...

Rusya'ya bir kötü haber daha

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı
Gündem İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta
Gündem

İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta

Yeniakit Publisher
2023-09-18 13:08:00 -
İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta

İstanbul Kadıköy'de sokak ortasında ip bikiniyle gezen kadın ile vatandaşlar arasından tartışma çıktı. Polis geldi, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İstanbul Kadıköy'de sokak ortasında ip bikiniyle gezen kadın ile vatandaşlar arasından tartışma çıktı. Polis geldi, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kadıköy'de meydana gelen olayda, bir kadının ip bikini ile sokakta dolaşması çevrede şaşkınlıkla karşılandı. Olayın ardından çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hızla olay yerine ulaştı.

Vatandaşlar ile kadın arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kadın, polis memurlarının kendisini "psikolojisi bozuk" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Polis memuru ise, "Burası halka açık bir alan ve bu tür kıyafetlerle dolaşmak kabul edilemez" şeklinde yanıt verdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Olayın ardından, kadının giydiği ilginç kıyafet ve yaşanan tartışma, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23