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Gündem İstanbul'un nüfus artış hızı! 1950 yılında Avrupa'nın en son sırasındaydı
Gündem

İstanbul'un nüfus artış hızı! 1950 yılında Avrupa'nın en son sırasındaydı

İstanbul'un yıllar içerisinde diğer Avrupa ülkelerini geçtiği nüfus artışını gösteren video dikkat çekti. İstanbul, 1950 yılında nüfus bakımından Avrupa'da 14. sıradayken, 2015 yılında ilk sıraya yerleşti. İstanbul 2021 yılında da Avrupa'nın en kalabalık şehri oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 20:47:00 -

 Yeniakit.com.tr 

1950 yılında nüfus oranı ile Avrupa ülkeleri arasında geri sıralarda yer alan İstanbul, yıllar içindeki hızlı nüfus artışı ile ilk sıraya yükseldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 1950-2015 yılları arasında Avrupa'nın önemli şehirlerinde yaşanan nüfus artışı tabloya yansıtıldı.

65 yılda ilk sıraya yükseldi

Videoda İstanbul'un 14. sıradan girdiği listede, aradan geçen 65 yılda ilk sıraya yükseldiği gözlendi.

Avrupa şehirlerine kıyasla en hızlı nüfus artışının yaşandığı İstanbul, 2021 yılında da Avrupa'nın en kalabalık şehri oldu. İstanbul'u Moskova ve Paris takip etti.

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