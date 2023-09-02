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Gündem İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü
Gündem

İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:36:00 -
İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki sahil yolunda düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. Duruma tepki gösteren vatandaş ise utanmadan sıkılmadan bir de darp ettiler.

Düğün konvoylarının sahil yolunda geçişi sırasında yaşanan olayda, trafiği yavaşlatan düğün konvoyundaki araçlar nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş mağdur oldu. Trafik akışını olumsuz etkileyen bu durum, bir vatandaşın sabrının taşmasına neden oldu.

Saldırganlar, trafikte yavaşlayan bir aracın sürücüsüne yönelik saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda vatandaş yaralandı.

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