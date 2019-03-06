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İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı... Anbean kaydedildi

Beşiktaş'ta, Yakup K. adlı kişi, sokak üzerinde tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla ayaklarından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

06 Mart 2019 Çarşamba 06:13
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı... Anbean kaydedildi

Olay, Vişnezade Mahallesi Çeşme Meydanı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kız arkadaşıyla görüşmeye giden Yakup K., sokak üzerinde yürürken, daha önceden tanıştığı iddia edilen 3 kişiyle karşılaştı. Yakup K. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi, tabancayla Yakup K.'nın ayaklarına doğru 3 el ateş etti. İki bacağından da yaralanan Yakup K., kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ile iki arkadaşı ayrı yönlere kaçtı.

"Telefonu bul..."

Silah seslerini duyan sokak sakinleri, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, yaralının sedyeyle ambulansa götürülürken kız arkadaşından cep telefonunu bulmasını istediği görüldü. 

Yakup K.'nın, karşılaştığı 3 kişiyle tartıştığı sırada vurulma anı ve saldırgan ile arkadaşlarının ayrı yönlere kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi bir aracın arkasında konuşurken kafasında bere bulunan kişinin tabancasını çıkarıp Yakup K.'ya ateş etmesi, vurulan Yakup K.'nin yere düşmesi ve saldırganların kaçmaları görülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 06:13
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