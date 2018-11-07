0553 313 94 23
impression

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Öğrenci öğrenciyi pompalıyla vurdu

Bahçelievler'de lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şahıs gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki M.K., 2 gün önce okulda kavga ettiği Mert Can Karagöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 23:37
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Öğrenci öğrenciyi pompalıyla vurdu

Alınan bilgiye göre, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.K. (15) olduğunu belirledi. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki M.K., 2 gün önce okulda kavga ettiği Mert Can Karagöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan şahsın Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert Can Karagöz (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"Vuran çocuk silahı omuzuna takarak kaçtı"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 23:37
  1. Aydın
  2. bahçelievler
  3. istanbul
  4. pompalı tüfek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Somali'de
    1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    2. Trump'tan güldüren açıklama: Bence..
    3. Futbolcu oğlunun arkasından..
    4. İmzalar atıldı: Güneydoğu’ya 40..
    5. FİSKOBİRLİK TMO'dan gelecek 10 bin ton..
    6. Umur Bey tarihte gerçekten kimdir?
    7. Boşa akan sular için uyardı: Önlem..
    8. Diriliş Ertuğrul 123. bölümde neler..
    9. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    10. İstanbul'un göbeğinde dehşet: Öğrenci..
    11. Tarihte Umur Bey kimdir?
    12. Enginarlı bakla çorbası tarifi
    13. Bebeklerde göz kaymasına dikkat!
    14. ABD Adalet Bakanı Sessions istifa etti
    15. Bebek nasıl emzirilir?
    16. Uğur Işılak'tan Öztürk Yılmaz'a müthiş..
    17. Ayak krampına ne iyi gelir?
    18. Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı..
    19. Evde gümüş parlatılır mı?
    20. AVM'de 21 milyon dolar harcadı!..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi