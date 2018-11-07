İstanbul'un göbeğinde dehşet: Öğrenci öğrenciyi pompalıyla vurdu

Alınan bilgiye göre, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.K. (15) olduğunu belirledi. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki M.K., 2 gün önce okulda kavga ettiği Mert Can Karagöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan şahsın Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert Can Karagöz (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"Vuran çocuk silahı omuzuna takarak kaçtı"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."