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Aktüel İstanbul’un fethiyle ilgili hadis var mı? İstanbul fethiyle ilgili hadis:
Aktüel

İstanbul’un fethiyle ilgili hadis var mı? İstanbul fethiyle ilgili hadis:

29 Mayıs 2022’de İstanbul’un fethinin 569. Yılı kutlanıyor. Pek çok kişi ise İstanbul’un fethiyle ilgili bir hadisin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul’un fethiyle ilgili hadiste ne söylenmiş?

Yeniakit Publisher
2022-05-28 23:40:00 -
İstanbul’un fethiyle ilgili hadis var mı? İstanbul fethiyle ilgili hadis:

29 Mayıs 2022’de İstanbul’un fethinin 569.yılı kutlanacak. Kutlamalar sebebiyle pek çok kişi İstanbul’un fethini müjdeleyen hadisin olup olmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul’un fethi hadislerde geçer mi?

İstanbul’un fethi ne zaman?

İstanbul'un fethi  6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir. Olayın sonucunda 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.

İstanbul’un fethiyle ilgili hadis var mı? İstanbul fethiyle ilgili hadis:

"Letüftehanne'l Kostantıniyyete, ve le ni'mel emrü zâlike'l emr, ve le ni'mel ceyşü zâlike'l ceyş"

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

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