İstanbul’un enflasyonu yükseldi

Aylık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 1.01, toptan fiyatlar yüzde 0.70 arttı. Perakende fiyatlarda nisanda bir önceki aya nazaran giyim harcamalarında yüzde 8.18, konut harcamalarında yüzde 0.81, diğer harcamalarda yüzde 0.74, gıda harcamalarında yüzde 0.61, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.53, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.01 artış gözlendi. Aynı dönemde sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.03, ev eşyaları harcamalarında yüzde 0.29 azalış görüldü. Toptan fiyatlar ise nisanda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 4.90, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.58, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.23, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.18, mensucat grubunda yüzde 0.10 artış; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.16 azalış gösterdi.