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Gündem İstanbul'un en büyüğü olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti davet etti
Gündem

İstanbul'un en büyüğü olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti davet etti

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefeti açılışa davet etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 00:47:00 -

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan muhalefete de dikkat çeken bir çağrı geldi.

Açılışa muhalefeti de davet etti

Rami Kışlası'nın millet kütüphanesi olacağını belirten Erdoğan, Cuma günü yapılacak açılışa muhalefeti de davet etti. Erdoğan, "Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Muhalefeti de davet ediyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupa'da sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz." dedi.

"Tarih yeniden ayağa kalkıyor"

Rami Kışlası'nda bir dönem esnaflık yaptığını söyleyen Erdoğan, "Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor. O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu."

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