İstanbul'un Ekrem'le imtihanı! Vatandaş isyan etti: Beceremiyorsanız defolup gidin
İstanbul'a hizmet etmek yerine yapılanı da yıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son rezaleti vatandaşı isyan etme noktasına getirdi.
HDP desteğiyle İBB koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet etmek yerine yapılanları yıkmaya devam ediyor.
CHP'li İBB'ye bağlı ekipler, İstanbul genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri sökmeye devam ediyor.
Bir vatandaş, o anları kayda alarak duruma tepki gösterdi.