İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek
İstanbul'da 9 Nisan Pazar günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İşte 9 Nisan pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.
İstanbul'da 9 Nisan Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA sk bölgelerinde 09/04/2023 12:00:00 - 09/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Nisan 2023 Pazar 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Nisan 2023 Pazar 17:00