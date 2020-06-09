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Gündem

İstanbul'un 1453'ten önceki halini gösteren animasyon videosu şaşırttı

Sosyal medyada fetihten önceki İstanbul’u tanıtan animasyon videosu büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:50:00 - 2020-06-09 12:00:40

Ayasofya Camii yeniden ibadete açılmasıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken sosyal medyada 1453’ten önceki Bizans döneminin İstanbul’unu tanıtan anismasyon videosu yeniden paylaşılmaya başlandı.

"Byzantium1200.com" sitenin yaptığı Bizans dönemindeki İstanbul videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda İstanbul'un bir zamanlar ki hali detaylı biçimde gösteriliyor.

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