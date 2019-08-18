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İstanbul’u sel aldı Ekrem yine tatilde!

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da yağan yağmur felakete dönüştü. Eminönü ve Kapalıçarşı’da işyerlerini su bastı. Unkapanı alt geçidinde ise bir erkek cesedine ulaşıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:44
İstanbul’u sel aldı Ekrem yine tatilde!

 Haber Merkezi 

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara’da geçtiğimiz aylarda yaşanan sağanak yağışta 3 kişinin ölmesinin yankıları sürerken, bir başka CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun idaresindeki İstanbul’da da ufak bir sağanak yağış doğal afete dönüştü.

Esnaf yüzbinlerce liralık maddi zarar yaşadı

AKOM’un uyarmasına rağmen önlem almayan İBB, koca bir şehrin kaosa teslim olmasına neden oldu. İstanbul’un en gözde ilçelerinde su baskınları yaşanırken, İBB’nin aymazlığı nedeniyle esnaf ve vatandaşlar yüzbinlerce liralık maddi zarar yaşadı.

Üzücü haber dün öğlen saatlerinde geldi. Unkapanı’nda bir vatandaşımızın öldüğü sağanak yağış sonrası belediyeye öfke had safhaya ulaştı. CHP’li İmamoğlu, İstanbul’un sele teslim olduğu bir günde dahi başka illerde günü gün etti. AK Parti’nin liyakat ehli kadrolarını partizanlık hırsıyla hareket ederek görevinde uzaklaştıran İmamoğlu, İstanbul’u sıradan bir sağanak yağışın tahribatından bile kurtaramadı.

İstanbul halkı, “İş bilmez kişilerin görev yapması ve CHP zihniyetinin aymazlığı neticesinde bu zulmü yaşıyoruz. İmamoğlu neden zamanında önlem almadı. Söz verdiği hiçbir şeyi yapmadı. Böyle bir günde bile görevinin başına değil” diyerek CHP belediyeciliğine ateş püskürdü.

Ehil kadroyu tasfiye etti, kendisi tatilde!

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen İBB yetkilileri tedbir almadı, İmamoğlu ise yine tatilde! Geçtiğimiz günlerde yıllık izninin 8 gününü Çeşme’de geçiren Ekrem Bey’in, şimdi de yıllık izninin 6 gününü Bodrum’da kullandığı öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:44
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP’li Mansur Yavaş
  4. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  5. AKOM
  6. Unkapanı
  7. CHP’li İmamoğlu
  8. AK Parti

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