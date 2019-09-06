"İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği Caddebostan’da

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliğinin Caddebostan Etabı, 8 Eylül 2019 Pazar günü 2 bin 200 İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum serilerinin bu yılki üçüncü yarışı 8 Eylül Pazar günü Caddebostan’da düzenlenecek. "Caddebostan’da koşmak ister misin?" sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlikte 2 bin 200 İstanbullu araçsız ve trafiksiz bir ortamda koşacak. Yarışı binlerce İstanbullunun da heyecanla izlemesi bekleniyor.

Yarış ve eğlence bir arada

Çetin Emeç Bulvarı üzerinde başlayacak koşuda; katılımcılar Suadiye Oteli önüne doğru dönüş yapacak ve Bağdat Caddesi’ne yönelecek. Bağdat Caddesi’nden Sahil Fener istikametine doğru yönelen koşucular, başlangıç noktasında parkuru tamamlayacak. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuda, dereceye giren koşucular ödüllendirilecek.

Yarışlar yıl boyunca devam edecek

"İstanbul’u Koşuyorum" serisi biri özel etap olmak üzere 5 etaptan oluşacak. Caddebostan etabı sonrası yarışlar; Bakırköy ve serinin son yarışı olan Bebek etabıyla devam edecek. "İstanbul’u Koşuyorum" projesi, başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, Türkiye’deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirildi. Etkinlik, katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemeyi, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmeyi ve koşmaya yeni başlayanları kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmeyi amaçlıyor.

10 km’lik parkurlarda koşulan yarışlar, elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek "İstanbul’u Koşuyorum" madalyasını tamamlamış olacaklar.