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#1
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

Kent merkezindeki Fen Lisesi ve yanındaki Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi, LGS merkezi olarak belirlenen okullardan oldu.

#2
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

YOĞUNLUK YAŞANDI Kapıların açılıp öğrencilerin salonlara alınmasının başladığı 09.00 sıralarında okullara ulaşan çıkmaz sokakta trafik yoğunluğu yaşandı.

#3
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

Veli ve öğrenciler yürüyerek sınav merkezlerine geldi.

#4
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

Kapıların açılmasıyla çocuklar, okulların giriş kapısına doğru yürüdü. Kimlik kontrolünün ardından öğrenciler içeri alındı.

#5
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

KARDEŞİNE AİT KİMLİK BELGESİYLE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI Kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada bir erkek öğrencinin yanlışlıkla kardeşine ait kimlik belgesiyle binaya geldiği tespit edildi.

#6
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

Görevliler durumu çocuğun annesine bildirdi. Anne de onları sınav merkezine getiren kayınbiraderine ulaşıp durumu anlattı.

#7
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

4 DAKİKA KAL KİMLİK ULAŞTIRILDI Amca, okula yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği getirdi. Kapıların kapanmasına 4 dakika kala okul önüne gelen amcadan kimliğini alan bir polis memuru, dış kapıdaki öğretmene teslim etti.

#8
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

KOŞAN ÖĞRETMEN VE POLİS KİMLİĞİ TESLİM ETTİ Öğretmen de okul bahçesinde koşarak çocuğa kimliğini ulaştırdı.

#9
Foto - Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı!

Çocukları sınava giren velilerden bazısı okul duvarına bazısı da getirdikleri kamp sandalyelerine oturup çay içerek bekledi.

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