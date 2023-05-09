İstanbul'u işte bu kafa yaktı

Akit Medya Grubunun Küçükçekmece’deki merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan, İstanbul İtfaiyesinin kusur, ihmal ve kastı yüzünden ancak 60 saatte söndürülen yangın felaketinin üzerinden 12 gün geçerken, CHP’li İBB’deki yandaş kadrolaşma rezaleti bir kez daha gündeme geldi. Her fırsatta liyakatten dem vurduğu halde, göreve gelir gelmez itfaiyenin her alanında hizmet veren İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan’ı görevden alan, yerine CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Remzi Albayrak’ı atayan İmamoğlu’nun kadrolaşmasının bununla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

Söndürme becerisi sıfırlandı

İşte liyakatsiz yandaş itfaiyeciler:

Kadıköy’deki tatbikat sırasında 2 itfaiye erinin ölümünden sorumlu olan Ali İhsan Bülbül’ün, CHP’li Veli Ağbaba’nın akrabası olduğu ve er iken İmamoğlu yönetimince ‘Grup Amiri’ olarak atandığı ortaya çıktı.

‘Er’ sıfatıyla ayniyat biriminde çalışan ve tuvalet kağıdı, el sabunu gibi ihtiyaçlarını karşılayan Evrim Engin’in, Esenyurt CHP Meclis üyesi olan annesinin referansıyla ‘Müdür Yardımcısı’ yapıldığı belirtildi.

FETÖ’den tutuklanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç’un akrabası Ersin Karadaş’ın, er iken ‘Grup Amir Yardımcısı’ görevine getirildiği kaydedildi.

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CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı ve 27. Dönem İzmir Milletvekili adayı Hatice Zeybek Uslu’nun İstanbul İtfaiyesinde ‘Grup Amiri’ sıfatıyla çalışan eşi Nusret Uslu’nun, seçimden sonra ‘Müdür Yardımcılığına’ atandığı belirlendi. Hatice Zeybek Uslu’nun CHP’den ihraç edilmesi üzerine eşi Nusret Uslu’nun yeniden eski görevine gönderildiği ifade edildi.

Özel kaleme çavuşluk

Yerel seçimlerden önce ‘Ekip Amiri’ olarak görev yapan Erdinç Turan ile Ersel Aykanat’ın, Remzi Albayrak’ın kontenjanından ‘Müdür Yardımcısı’ yapıldığı ve Ekip Amiri Selim Kingir’in de aynı kontenjandan ‘Grup Amiri’ görevine getirildiği bildirildi.

İmamoğlu’nun Özel Kaleminin arkadaşı Yılmaz Arslan’ın, itfaiye eri iken İtfaiye Çavuşluğuna yükseltildiği tespit edildi.

KESK’e bağlı Tüm-Yerel-Sen Şube Başkanı Sezgin Sevinç’in de erlikten Grup Amir Yardımcısı koltuğuna oturduğu ifade edildi.

İstanbul'un değil CHP’nin itfaiyesi

Yusuf Doğan Gürel, Ekip Amiri iken Müdür Yardımcısı oldu

Taner Medeni, Grup Amirliğinden, Müdür Yardımcılığına yükseldi

Grup Amiri Engin Otman, Müdür Yardımcılığına getirildi.

İtfaiye Çavuşu Ali Necdet Sarıbal, Grup Amirliğine atandı.

Ali Dağbaşı, ‘İtfaiye Eri’ydi, ‘Grup Amiri’ oldu

Mühendis Mehmet Çelikler, Amir Yardımcılığına yükseltildi.

Hakan Doğan, İtfaiye Erliğinden Grup Amirliğine terfi etti.

“Er” iken “amir” oldular

Zafer Özçakmak, Levent Güneş, Özer Aydınlı, Sezgin Sevinç, İtfaiye Eri iken Grup Amir Yardımcısı olarak atandı.

İtfaiye Onbaşı Ramazan Tekin, Recep İnceboy ve A. Bahri Kavlu, Grup Amir Yardımcılığına yükseltildi.

Merdiven Operatörü Kenan Güler, Grup Amiri oldu.

İtfaiye Şoförü Güray Güngör, Atölye Ekip Amir Yardımcısı yapıldı.

İtfaiye Çavuşu Muzaffer Demircan da ‘Ekip Amiri’ olarak, ballı koltuk kapan yandaşlar arasında yer aldı.