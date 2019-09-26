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İstanbul'u 'alarmda olun' sözleriyle uyarmıştı! İstanbul depremi sonrası gözler Hoogerbeets'a çevrildi

İstanbul'u 'alarmda olun' sözleriyle uyaran Hollandalı deprem bilimci Frank Hoogerbeets, bugün Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası yine dikkatleri üzerine çekti.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:57
İstanbul'u 'alarmda olun' sözleriyle uyarmıştı! İstanbul depremi sonrası gözler Hoogerbeets'a çevrildi

Yaptığı deprem tahminlerinin büyük bir bölümü doğru çıkan deprem bilimci Frank Hoogerbeets, İstanbul'u 'alarmdaolun' sözleriyle uyarmıştı. Bu uyarının ardından meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası yine gözler Hoogerbeets'a çevrildi.

Yaptığı tahminlerle ünlenen Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu.

İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarmıştı

Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

Salı günü yaşanan 4.7 ve bugün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in sözleri bir kez daha gündeme geldi. 

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Frank Hoogerbeets kimdir?

Hollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor.

Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor.

Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.

 

Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor.

 

Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri.

 

Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi.

Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:57
  1. İstanbul Depremi
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