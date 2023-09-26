İstanbulspor - Galatasaray maçı canlı anlatım
Galatasaray, Molde ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen 3. hafta müsabakasına çıkıyor ve İstanbulspor'a konuk oluyor. Galatasaray, zorlu Başakşehir deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılıp, bu sezonki 12. resmi sınavında da yenilgi yüzü görmemişti. Süper Lig’deki namağlup unvanını da sürdüren Cim Bom, bu akşam İstanbulspor’u da yenerek, ligde üst üste 5. zaferini almaya çalışıyor.
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İstanbulspor-Galatasaray ilk 11'ler:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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