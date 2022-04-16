İstanbulspor-Bursaspor maç özeti İZLE (Geniş özet)

1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Peki, İstanbulspor-Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor küme düşeceke mi? İşte İstanbulspor-Bursaspor maç özeti, golleri, pozisyonları.

İstanbulspor Bursaspor maç özeti

1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılaşmada öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan yeşil-beyazlı ekip sahadan 3-1 mağlup ayrılırken, maçın ardından Bursaspor'dan hakem Burak Pakkan'a çok sert tepki vardı. Yeşil-beyazlı takım, 7. dakikada Namık Alaskarov’un golüyle 1-0 öne geçti.

31. dakikada Roka ile penaltı kaçıran İstanbulspor, 34. dakikada Ferhat, 68. dakikada da Ethemi ve 90+5. dakikada Topalli ile sonuca maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 54 puana yükseldi ve ilk 2 ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Bursaspor ise 31 puanla ateş hattında kaldı ve güvenli bölge ile arasındaki 4 puanlık farkı indiremedi. Karşılaşmanın 85. dakikasında Bursaspor'dan Mert Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın sonrasında oyun yeniden başlarken yeşil-beyazlılar, İstanbulspor kalecisi Alperen'in Joao Pedro'ya yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu iddia etti ve hakeme uzun süre itirazlarda bulundu. Hakem Burak Pakkan'ın kararını değiştirmemesinin ardından sahada gerginlikler yaşandı.

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 83 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 69 Oğuzhan Berber), Rroca (Dk. 69 Eslem Öztürk), Ferhat Yazgan, Topalli, Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 69 İbrahim Yılmaz)

Bursaspor: Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Zalazar, Kubilay Sönmez (Dk. 62 Ramazan Keskin), Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 78 Onur Atasayar), İsmail Yüksek (Dk. 62 Enver Cenk Şahin), Burak Altıparmak (Dk. 78 Bruno), Hasan Ayaroğlu (Dk. 90+5 Furkan Ünver), Namık Alaskarov, Pedro

Goller: Dk. 7 Namık Alaskarov (Bursaspor), Dk. 34 Ferhat Yazgan, Dk. 68 Ethemi, Dk. 90+5 Topalli (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 85 Mert Yılmaz, Dk. 88 Mustafa Er (Teknik direktör) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Yazgan, Dk. 90 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 30 Deniz Aydın, Dk. 71 Capan, Dk. 83 Enver Cenk Şahin, Dk. 86 Pedro (Bursaspor)