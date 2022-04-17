İstanbullunun parası çarçur oldu! İmamoğlu köşkü için 20 milyon TL harcadı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talanları devam ediyor. İmamoğlu son olarak, Osmanlı'nın fetih öncesi ilk şehitlerinin yattığı Rumelihisarı'ndaki Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde bulunan tarihi köşkü kendisine tahsis etmişti. Ağustos 2021'den beri burayı ikametgâh olarak kullanan İmamoğlu'nun köşkün restorasyonu için halkın parasından 20 milyon 39 bin 962 lira harcadığı öğrenildi.

Durum, Sarıyer'den İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi olan Hüseyin Coşkun'un verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı. İBB Başkanı'nın Florya'da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz'da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade eden Coşkun, koruma altındaki kültür varlığının tamir ve tadilatının Anıtlar Kurulu'nun denetimine tabi olduğunu dile getirmişti.

Yapının ikametgâha dönüştürülmesi aşamasında yapılan harcamaları da gündeme getiren Coşkun, ocak ayında verdiği önergede şu soruları yöneltti: "Hisarüstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağı, başkanlık köşküne dönüştürmek için bütün restorasyon ve renovasyona ne kadar masraf yapılmıştır? İlgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB Başkanı'nın buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?" İmamoğlu, İBB Meclisi'nde verilen soru önergelerine uzun süre sessiz kaldı. Tepkiler üzerine başkanlık makamı adına Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Coşkun'un önergesine cevap gönderdi.

Verilen yanıtta, "Onarımlar sonrasında şehrin önemli bir noktasında bulunan tescilli bir kültür varlığı, atıl, kullanılmaz ve çürüyen halinden kurtarılarak Belediyemiz Başkanlık Çalışma ve Yaşam Ofisi olarak kullanılmak üzere restore edilerek, iç mimari uygulamaları yapılmıştır. 8 bin 524 metrekare peyzaj alanına oturan yapının deprem güçlendirmesi, restorasyonu, konservasyonu, iç mimari uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemesi, aydınlatması ve güvenlik önlemleri bir bütün halinde tarihi dokuya uygun şekilde ele alınmış ve ihale sözleşme bedeli kapsamında 20 milyon 39 bin 962 lira harcama ile tamamlanmıştır. Yapı ve çevre peyzajı ile düzenlenecek etkinlik ve programlarla İstanbul halkı ile eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sabah