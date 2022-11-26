İstanbullunun paraları bakın nereye gidiyor! Lüks araç siparişi ortaya çıktı

Her fırsatta israfa karşı olduklarını iddia ederek vatandaşın gözünü boyamaya çalışan CHP'liler lüks araç sevdasından bir türlü vazgeçemiyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan Halk Ekmek'te yöneticilik yapan Özgen Nama'nın kiralık lüks araç siparişi ortaya çıktı.

Lüks araç siparişinde aranan özellikler ise görenlere "bu kadar olmaz" dedirtti.

İhalesi yapılan otomobillerde olması istenilen donanım ve özellikler dudak uçuklatırken "Lüks araç saltanatına son vereceğim" diyen Ekrem İmamoğlu'nun skandal karşısında ne diyeceği merak konusu oldu.

İşte lüks araç siparişinin detayları: