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Gündem İstanbullunun çilesi bitmiyor! CHP'li Ekrem'in metrobüsü yine rezil etti
Gündem

İstanbullunun çilesi bitmiyor! CHP'li Ekrem'in metrobüsü yine rezil etti

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor. Sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına son olarak Haramidere Metrobüs Durağı’nda yaşanan arıza eklendi. Akşam saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 21:44:00 - 2021-12-01 21:50:33

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de otobüs ve metrobüs sorunlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Haramidere Metrobüs Durağı’nda yaşanan arıza nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul’da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı’nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı.

Seferlerde aksaklıklar yaşandı

Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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