İstanbullulara 'banyo yapmayın' diyenler parayı Gülşen'e akıtıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi İstanbul için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. İSKİ bu kapsamda bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Abonelere de SMS gönderen İSKİ, su tasarrufu çağrısında bulundu. Kuraklık kapıdayken CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB'nin somut bir çözüm üretmemesi tepkiyle karşılanıyor.

İstanbul susuzken Gülşen'e para akıtıyor

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla kandırdığı İstanbulluların kabusu haline gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun izlemekle yetindiği İstanbul barajları için adeta kırmızı alarm durumuna geçildi.

Kuraklıkla karşı karşıya kalan barajlar için somut adımlar atmayan İmamoğlu yönetimi; yandaş şarkıcı parçası Gülşen'e 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bahane ederek paraları akıtacak.

Konuya ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o sözleri:

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Kusma şikayeti yaygın. İnsanlar, hastanelere ve acil servislere gidiyor. Dördüncü yılda İstanbul'un geldiği nokta bu CHP.

Bizim dindarlarımız, muhafazakarlarımız şöyle diyorlardı: "İslam'ın emri midir AK Parti'nin kazanması?"

Tamam dinin bir emri olmayabilir AK Parti'nin seçim kazanması. Ama siz bile bile, göz göre göre böyle beceriksiz adamlara İstanbul'u emanet edecek olursanız geldiğimiz nokta bu.

Siz o ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere giden yoğun insanları söylüyorsunuz. Biz de 'ne olur ne olmaz diye bir kova su depolayalım' dedik evde. Bir kovaya suyu doldurduk ertesi günü kovanın dibine bakıyorum, nereden bakarsanız kovanın dibinde bir çay kaşığını dolduracak kum. Resmen musluktan kum akıyor. Şimdi bu noktaya İstanbul'u taşıyan Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz.

O İmamoğlu, bu akşam Yenikapı'da Gülşen konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacakmış, bağımsızlığımı kutlayacakmış.

İSKİ'nin başındaki de "banyo yapmayın" diyor. Sonuç itibariyle banyonuzu yapmak zorundasınız. Vücudunuzu temizleyesiniz. Ama maalesef sağlığa da aykırı hijyen kurallarına da aykırı tavsiyelerle karşımıza çıkabiliyorlar.