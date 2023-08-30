  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

Akaryakıta dev indirim! O güne kadar sakın depoyu fullemeyin...

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapmaya hazırlanıyor

Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu

iPhone 15 tanıtım tarihi Türkiye saati resmi olarak Türkiye'ye açıklandı: Beklenen o an geldi! Modellerin üstüne çıkacak

Türkiye'ye petrol vermedikleri için zarar üstüne zarar ediyorlar! Acil olarak çözüm yolu arıyorlar

Müslüman turistler ırkçılardan endişeli

Türkiye bir doğalgaz keşfine daha çok yakın! 'Bölgeden gaz fışkırıyor' haberini almamız an meselesi

En düşük emekli maaşı için 2 farklı ihtimal!

Gabon'da askeri darbe! Başkent Librevil'de silah sesleri duyuluyor
Gündem İstanbullulara 'banyo yapmayın' diyenler parayı Gülşen'e akıtıyor
Gündem

İstanbullulara 'banyo yapmayın' diyenler parayı Gülşen'e akıtıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-30 14:11:00 - 2023-08-30 14:13:17
İstanbullulara 'banyo yapmayın' diyenler parayı Gülşen'e akıtıyor

Kuraklıkla karşı karşıya kalan İstanbul barajları için somut adımlar atmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki CHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bahane ederek Gülşen'i ihya edecek. Konuya ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi İstanbul için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. İSKİ bu kapsamda bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Abonelere de SMS gönderen İSKİ, su tasarrufu çağrısında bulundu. Kuraklık kapıdayken CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB'nin somut bir çözüm üretmemesi tepkiyle karşılanıyor.

İstanbul susuzken Gülşen'e para akıtıyor

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla kandırdığı İstanbulluların kabusu haline gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun izlemekle yetindiği İstanbul barajları için adeta kırmızı alarm durumuna geçildi.

Kuraklıkla karşı karşıya kalan barajlar için somut adımlar atmayan İmamoğlu yönetimi; yandaş şarkıcı parçası Gülşen'e 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bahane ederek paraları akıtacak.

Konuya ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o sözleri:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kusma şikayeti yaygın. İnsanlar, hastanelere ve acil servislere gidiyor. Dördüncü yılda İstanbul'un geldiği nokta bu CHP.

Bizim dindarlarımız, muhafazakarlarımız şöyle diyorlardı: "İslam'ın emri midir AK Parti'nin kazanması?" 

Tamam dinin bir emri olmayabilir AK Parti'nin seçim kazanması. Ama siz bile bile, göz göre göre böyle beceriksiz adamlara İstanbul'u emanet edecek olursanız geldiğimiz nokta bu.

Siz o ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere giden yoğun insanları söylüyorsunuz. Biz de 'ne olur ne olmaz diye bir kova su depolayalım' dedik evde. Bir kovaya suyu doldurduk ertesi günü kovanın dibine bakıyorum, nereden bakarsanız kovanın dibinde bir çay kaşığını dolduracak kum. Resmen musluktan kum akıyor. Şimdi bu noktaya İstanbul'u taşıyan Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz.

O İmamoğlu, bu akşam Yenikapı'da Gülşen konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacakmış, bağımsızlığımı kutlayacakmış.

İSKİ'nin başındaki de "banyo yapmayın" diyor. Sonuç itibariyle banyonuzu yapmak zorundasınız. Vücudunuzu temizleyesiniz. Ama maalesef sağlığa da aykırı hijyen kurallarına da aykırı tavsiyelerle karşımıza çıkabiliyorlar.

Utanmadan konuşuyorlar! Tunç'tan Tarkan savunması
Utanmadan konuşuyorlar! Tunç'tan Tarkan savunması

Gündem

Utanmadan konuşuyorlar! Tunç'tan Tarkan savunması

Tuvalette uzun süre kalanlar dikkat! Tehlike büyük
Tuvalette uzun süre kalanlar dikkat! Tehlike büyük

Gündem

Tuvalette uzun süre kalanlar dikkat! Tehlike büyük

İdam edin idam! Taksideki valizden bakın ne çıktı
İdam edin idam! Taksideki valizden bakın ne çıktı

Gündem

İdam edin idam! Taksideki valizden bakın ne çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23