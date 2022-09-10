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Gündem İstanbullular isyan etti! İmamoğlu'na istifa çağrısı
Gündem

İstanbullular isyan etti! İmamoğlu'na istifa çağrısı

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında saatlerce yol yürüyerek mağdur olan vatandaşlar, CHP'li İmamoğlu'na istifa çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 01:01:00 - 2022-09-10 01:36:53
İstanbullular isyan etti! İmamoğlu'na istifa çağrısı

Avcılar’da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle saatlerce metrobüs güzergahında yürümek zorunda kalan vatandaşlar, ‘İmamoğlu istifa’ sloganları attı.

Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralanmıştı.

Vatandaşlar saatlerce yol yürüdü

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü. Saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5’te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.

İmamoğlu'na istifa çağrısı

Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların ‘İmamoğlu istifa’ sloganı attığı görüldü.

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