İstanbullular dikkat! Vapur seferleri iptal edildi
İSTANBUL'da Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:26
İSTANBUL'da Boğaz'ı yoğun sis etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
İDO'DA İPTAL YOK
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.
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