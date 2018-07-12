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İstanbullular dikkat! O hattın seferleri durdu!

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın seferlerine, ikinci etap olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşlerinin başlaması nedeniyle ara verildi. Yolcuların mağdur olmaması için o güzrgahta İETT otobüsleri görevlendirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:25
İstanbullular dikkat! O hattın seferleri durdu!

Belediyeden alınan bilgilere göre, ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için, daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmının seferlerine ara verildi. İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay 9 gün yapılmayacak.

OTOBÜSLER GÖREVLENDİRİLDİ

"Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın Üsküdar'dan Yamanevler'e kadar olan ilk bölümde bugünden itibaren 13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet verilmeyecek. Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım İETT'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha M5 numaralı otobüsler tahsis edildi.

7 İSTASYON DAHA EKLENECEK

Test sürüşlerinin ardından ağustos ayında hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak. Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakikada sağlanacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:25
  1. Sürücüsüz metro
  2. istanbul

YORUM YAZ

  • neconeco4 sa önce
    117 istasyon daha ekleyin ki bu metrolarda iğrenç bir hale dönüşsün onbinlerce insanı aynı yere taşımak oradan aktarma yaptırmak nasıl bir kafanın ürünüdür anlamak zor
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