İstanbullular dikkat! Metro seferleri bu saatler arasında yapılmayacak

İstanbulluların metro arızası çilesi devam ediyor.

Kimi zaman araçlarda, kimi zaman da yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.

Yetişecekleri yerlere arıza nedeniyle geç kalan vatandaşlar, mağdur oldu.

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Bu kez mağduriyetin adresi M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarönü Metro hattı oldu.

İBB ise, geçen gün arıza yaşanan metro hattında yapılacak bakım çalışması nedeniyle geçici süreyle hizmet vermeyeceğini duyurdu. Bakım yapılacak metro hattının iptal sefer saatleri de belli oldu. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi metro hattında yapılacak yenileme nedeniyle seferlerin bugün (8 Temmuz 2023 Cumartesi günü) saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı.

İstanbul'da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yürürlükte olan gece metrosu konusunda önemli bir uyarı geldi.

Metro İstanbul'un açıklamasında M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi metro hattında bakım çalışması yapılacağı ve gece metrosu uygulamasının İETT otobüsleriyle devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattımızda yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz bu gece 00.00'da sona erecek, Gece Metrosu uygulamamız İETT otobüsleri ile devam edecektir" ifadelerine yer verildi.