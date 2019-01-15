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İstanbullular dikkat! Meteorolojiden kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtildi.

15 Ocak 2019 Salı 09:43
İstanbullular dikkat! Meteorolojiden kar uyarısı

Türkiye genelinde ise etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürmekle beraber sıcaklıkların 3 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile yarın zamanla Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karala karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ çevreleri ve Malatya'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara'nın güneydoğusu, Eskişehir çevreleri, Çankırı'nın batı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, yarın öğle saatlerinden itibaren Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat),Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli Muğla, Antalya, Doğu Akdeniz’de (Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli (50-100 kg/m2),Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri),Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon,Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm),Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat),Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Buzlanma ve don uyarısı

Sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Salı) akşam saatlerine doğru karla karışık yağmurlu

ANKARA 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

IZMIR 7°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı , yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı

GAZIANTEP 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:43
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Bartın
  6. Zonguldak
  7. Uşak
  8. Sakarya
  9. Muş
  10. Muğla
  11. Kahramanmaraş
  12. Manisa
  13. Malatya
  14. Kütahya
  15. Kastamonu
  16. İzmir
  17. İstanbul
  18. Mersin
  19. Hakkari
  20. Gaziantep
  21. Eskişehir
  22. Erzurum
  23. Elazığ
  24. Denizli
  25. Çankırı
  26. Bursa
  27. Bolu
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Bilecik
  31. Balıkesir
  32. Aydın
  33. Antalya
  34. Ankara
  35. Afyon
  36. Adıyaman
  37. Adana
  38. Türkiye
  39. FIRTINA
  40. soğuk hava
  41. Meteoroloji
  42. kar yağışı

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