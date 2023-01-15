İstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Vatandaşlar uzun süredir "Kar ne zaman yağacak?" diye merak ederken Meteoroloji yeni raporunu yayımladı.

İstanbul'a 26-28 Ocak'ta kar yağabilir

Hava durumuyla ilgili endişelendiren seyir sürerken Hava Forum'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi" ifadelerini kullandı.

Ağrı buz kesti

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı buz kesti. Sıcaklığın sıfırın altında 12,5 derece ölçüldüğü kent merkezindeki bir su deposunda buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk nedeniyle hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar evlerinden çıkmadı. At arabalarıyla taşımacılık yapanlar, atların sırtına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Geçmişte Fatih Mahallesi'nin su ihtiyacının karşılandığı ancak günümüzde kullanılmayan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki su deposunda dev sarkıtlar oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ağrı merkez ve ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Ağrı -12.5, Diyadin -13.6, Doğubayazıt -13.7, Eleşkirt -13, Hamur -14, Patnos -8.5, Taşlıçay -14.4, Tutak -10

Ardahan -19.9 derece

Bu arada soğuk hava bölgedeki diğer kentlerde de etkili oluyor. Meteoroloji verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da -19.9, Erzincan’da -4.4, Erzurum’da -13, Iğdır’da -8.6, Kars’ta -14.3, Muş’ta ise -2.3. olarak ölçüldü.

Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya başladı

Tunceli'de özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Tunceli'de Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Başta Ovacık, Nazımiye, Hozat ve Pülümür ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle; Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.