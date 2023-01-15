  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Karadeniz’de toplam 1 trilyon metreküplük gaz bulmuştuk! O gaz sahaları yabancılara mı satılıyor?

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Temel Karamollaoğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu yapabilir

DEVA Partisi’nden şok HDP hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Nureddin Nebati'den flaş döviz açıklaması! "Bu olacak" deyip duyurdu

Haliç'teki çatışmanın arkasından bakın kim çıktı!

Türkiye'ye turistler akın etti: Ayder Yaylası turist rekoru kırdı! Kullanmak için milyar dolarlık hediye aldılar
Aktüel İstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi
Aktüel

İstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbullunun "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna ise Hava Forum ay sonunu işaret ederek "sinyaller alıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 12:58:00 -
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi

 

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Vatandaşlar uzun süredir "Kar ne zaman yağacak?" diye merak ederken Meteoroloji yeni raporunu yayımladı.

İstanbul'a 26-28 Ocak'ta kar yağabilir

Hava durumuyla ilgili endişelendiren seyir sürerken Hava Forum'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi" ifadelerini kullandı.

Ağrı buz kesti

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı buz kesti. Sıcaklığın sıfırın altında 12,5 derece ölçüldüğü kent merkezindeki bir su deposunda buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk nedeniyle hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar evlerinden çıkmadı. At arabalarıyla taşımacılık yapanlar, atların sırtına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Geçmişte Fatih Mahallesi'nin su ihtiyacının karşılandığı ancak günümüzde kullanılmayan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki su deposunda dev sarkıtlar oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ağrı merkez ve ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Ağrı -12.5, Diyadin -13.6, Doğubayazıt -13.7, Eleşkirt -13, Hamur -14, Patnos -8.5, Taşlıçay -14.4, Tutak -10

Ardahan -19.9 derece

Bu arada soğuk hava bölgedeki diğer kentlerde de etkili oluyor. Meteoroloji verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da -19.9, Erzincan’da -4.4, Erzurum’da -13, Iğdır’da -8.6, Kars’ta -14.3, Muş’ta ise -2.3. olarak ölçüldü.

Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya başladı

Tunceli'de özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Tunceli'de Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Başta Ovacık, Nazımiye, Hozat ve Pülümür ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle; Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar
Teknoloji

Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları sonrası Yunanistan harekete geçti. Ege ve Doğu Akdeniz'de çeşitli provokasyonlara imza atan ..
Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!
Aktüel

Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sahip olduğu arazileri satışa çıkaracağını açıkladı. Peki, Bill Gates neden arazilerini satıyor? işte deta..
Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu
Kültür - Sanat

Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesindeki M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23