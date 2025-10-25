İstanbullular dikkat: Bu yollar yarın kapalı!
İstanbul'da yarın 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınacak trafik önlemleri doğrultusunda, 26 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren birçok cadde araç trafiğine kapalı olacak.
KAPATILACAK YOLLAR
Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi, saat 08.00’den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.
Saat 00.00’dan itibaren ise Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapatılacak.
