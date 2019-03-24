İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli, İstanbul Valiliğinin kararıyla sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.24 Mart 2019 Pazar 09:25
Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Saat 06.00'da trafiğe kapatıldı
Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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