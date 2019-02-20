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İstanbullular bekliyordu! Bu gece test edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu gece Gebze-Halkalı arasındaki demir yolu hattındaki test sürüşüne katılacak.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
İstanbullular bekliyordu! Bu gece test edilecek

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray'ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik bölümün hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor.

63 km uzunluğunda

Bakan Turhan, bu kapsamda Asya yakasındaki Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasından da Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattında bu gece test sürüşüne katılacak.

Gebze'den Halkalı'ya

Gelecek ay hizmete açılması planlanan hattın devreye alınmasıyla Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren Gebze ve Pendik üzerinden Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı'ya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
  1. Ankara
  2. Gebze-Halkalı
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    gözümüzyollarda kaldı. 4 gözle bekliyoruz ne oldu gelmeyecekmi

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