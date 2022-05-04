İstanbullu trafikle imtihandayken CHP'li İmamoğlu Trabzon turunda!
İstanbulluyu karla mücadelede bir başına bırakıp İngiliz Büyükelçi ile balıkçı lokantasında görüntülenen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan bayramında da vatandaş trafik çilesi çekerken sorumlu olduğu şehri bırakarak Trabzon turuna çıktı.
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İstanbullu Ramazan bayramında trafik çilesi yaşadı.
Özellikle bayramın ikinci ve üçüncü günleri şehrin birçok noktasında trafik kilitlendi.
20 dakikalık yol 3 saatte gidildi!
İstoç'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş, normal şartlarda 20 dakika sürerken sürücüler bu mesafeyi 3 saate yakın zamanda katetti.
Birçok noktada yaşanan trafik İstanbulluyu rezil ederken, toplu taşıma araçlarına binmek de neredeyse imkansız hale geldi.
Yine sorumluluktan kaçtı
İstanbulluyu Ocak ayındaki kar yağışında bir başına bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan bayramında da vatandaşın sorunları ile ilgilenmek bir yana, İstanbul'dan kaçtı.
Sorumluluk alanını en kritik günlerde terk ederek tepkileri üzerine çeken İmamoğlu, İstanbullu trafik imtihanı verirken Trabzon turuna çıktı.