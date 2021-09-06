İstanbullu şirketlerin ürünlerine talep 7.5 milyar doları aştı

Türkiye’nin geçen ay yüzde 51.8 artarak 18 milyar 912 milyon 314 bin dolara varan ihracatından en büyük payı yüzde 39.8’le İstanbul aldı. Ağustosta İstanbullu şirketlerin ihracatı, 2020’nin aynı dönemine nazaran yüzde 46.8 artarak 7 milyar 535 milyon 743 bin doları buldu. Metropol, ihracatta il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü.

2’nci Kocaeli

İstanbul’u 1 milyar 663 milyon 800 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 224 milyon 104 bin dolarla Bursa, 1 milyar 114 milyon 240 bin dolarla İzmir ve 867 milyon 154 bin dolarla Gaziantep izledi. Söz konusu iller, değer bazında ihracat artışında da birinciliği bırakmadı.

Ağustos ayında ihracat artışı İstanbul’da 2 milyar 404 milyon 26 bin dolar, Kocaeli’nde 887 milyon 666 bin dolar, Bursa’da 362 milyon 835 bin dolar, İzmir’de 355 milyon 488 bin dolar, Gaziantep’te 263 milyon 292 bin dolar oldu.

İstanbul’dan dünyanın 214 noktasına ürün yollandı.

Giyim sektörü lider

Metropolün ihracatında 1 milyar 183 milyon 38 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü başı çekti. Bu sektörü 1 milyar 134 milyon 541 bin dolarla çelik, 989 milyon 3 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 638 milyon 396 bin dolarla elektrik-elektronik, 539 milyon 801 bin dolarla demir ve demir dışı metaller takip etti.

İstanbul’da değer bazında ihracat artışında çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik mücevher sektörleri ilk sıralarda yer aldı.

Belirgin artış

Çelik sektörü 675 milyon 567 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 234 milyon 262 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 229 milyon 114 bin dolar, elektrik-elektronik sektörü de 207 milyon 404 bin dolar ihracat artışıyla öne çıktı.

Mücevher sektörünün ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 224 milyon 624 bin dolar artarak 393 milyon 38 bin dolara yükseldi.

Almanya başı çekti

İstanbul’da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya’dan geldi. İstanbullu şirketler, geçen ay ülkeye 660 milyon 14 bin dolar turun ürün sattı.

Almanya’yı 476 milyon 287 bin dolarla Birleşik Krallık, 421 milyon 956 bin dolarla ABD, 409 milyon 369 bin dolarla İspanya ve 290 milyon 879 bin dolarla Fransa izledi.