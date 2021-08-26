İstanbullu balıkçılar “Vira bismillah” demek için gün sayıyor

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da 1 Eylül itibarıyla büyük teknelerle yapılan endüstriyel balıkçılığın başlayacağını belirtti. Karaca, “Sezona hazır bir şekilde bekliyoruz, denetimlerimizi yapacağız. Küçük boyda balık avlanıp avlanmadığını, yer yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sahada etkiniz

“Sahada etkiniz” diyen Karaca, şöyle devam etti: “Ruhsatsız ve kaçak bir tekneyle avcılık yapıyorsanız tekneye el koyuyoruz. İdari para cezası uyguluyoruz, mülkiyeti kamuya geçiyor teknenin. Küçük boyda su ürünleri avlandığı zaman da bunlara el koyuyoruz. Geçmişte mülkiyeti kamuya geçirilip satılıyordu. Artık o da kaldırıldı. Tamamen mülkiyeti kamuya geçirilip direkt hayır kurumlarına gönderiyoruz. Kesinlikle piyasaya tekrar girişi yok. Yine depolarda yakaladığımızda 10 bin lira, arttı tabii cezalar. 2021’le artacak bu cezalarımız. Perakende satış noktalarında yakaladıysak da idari para cezalarını uyguluyoruz.”

Problem yok

Ayrıca müsilaj sorunuyla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlatan Karaca, “İncelemeler yaptık, 30 civarında parametreye baktık. Balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkiyecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Marmara ve Karadeniz’den de avlanan balıkları yemelerinde herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilirler. Aynı zamanda midyeden de numuneler aldık. İzinli alanlardan avlanan midyelerde de herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.