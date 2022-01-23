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Ekonomi İstanbullu 2021’de en çok hamsi tüketti
Ekonomi

İstanbullu 2021’de en çok hamsi tüketti

İstanbul’da geçen yıl en çok hamsi ve istavrit tüketildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 12:07:00 -
İstanbullu 2021’de en çok hamsi tüketti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne geçen yıl 114 farklı tür su ürünü getirildi. 2020 yılında hale, 48 bin 737 ton su ürünü getirilirken bu rakam geçen yıl 45 bin 81 ton oldu. 2020 yılında hale en çok getirilen beş ürün hamsi, palamut, mezgit, istavrit ve lüfer olurken bu sıralama 2021’de hamsi, istavrit, mezgit, lüfer ve çipura şeklinde değişti. Hale geçen yıl getirilen ürünler arasında 15 bin 40 ton ile hamsi ilk sırada yer alırken, 7 bin 25 ton ile istavrit ikinci, 4 bin 148 ton ile de mezgit üçüncü oldu.

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