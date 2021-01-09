İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir?
15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ına HES kodu yüklemeyen vatandaşlar "İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, İstanbulKart'a HES kodu yükleme işlemi nasıl yapılır?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak'tan itibaren İstanbul'da İstanbulKart'ına HES kodu tanımlamayanlar ulaşımı kullanamayacak. Peki, İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir? 2021 İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı...
Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulaması için son bir hafta kaldı.
HES kodu eşleştirilmesi 15 Ocak'a kadar yapılmayan İstanbulkart'lar otobüs, metro ve vapurlarda kullanılamayacak.
İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
E-devlet üzerinden HES kodu almak için tıklayın
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
SMS ile HES kodu alma
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
HES kodunu İstanbulkart'a yükleme
Eğer HES kodunuz varsa, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.
İstanbulkart'a HES kodu yüklemek için tıklayın
T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.
Öncelikle;
Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.
Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.