İstanbulkart HES kodu yüklemek ücretli mi? Koronavirüs salgınıyla birlikte hastalık riski olan kişilerin ya da sonucu pozitif olanların kolaylıkla öğrenilebilmesi için HES kodu yaşamlarımıza yerleşti. Pek çok alana girişte HES kodu talep ediliyor. Alınan kararla yaklaşık bir yıldır toplu taşımada da HES kodu zorunluluğu bulunuyor. İstanbul’da ulaşım için kullanılan kartlara da HES kodu yükleme zorunluluğu bulunuyor. İstanbulkart’a HES kodu yüklenmediği takdirde kişiler kartlarını kullanamıyor. HES kodunu kartlara yüklemek ise son derece kolay. Peki, İstanbulkart’a nasıl kod yüklenir?

İstanbulkart HES kodu nasıl okutulur?

İstanbulkart web sitesinde yer alan açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir” ifadesi yer alıyor. Henüz İstanbulkart’a HES kodu yüklemeyenler kartlarını kullanmak için biran önce işlemlerini tamamlamalılar.

İstanbulkart web sitesine giriş yapıp kart numaranız, TC kimlik numaranız ve HES kodu bilgilerinizi girerek yükleme işlemini hızla gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbulkart’a HES kodu eşleştirme işlemi için bir ücret talep edilmiyor.

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME EKRANI