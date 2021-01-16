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Yaşam İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi
Yaşam

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi zorunlu hale geldi Henüz eşleştirme yapmayan kişiler için İstanbulkart HES kodu yüklemesi ve eşleştirmesi! İstanbulkarta HES kodu nasıl eklenir?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:14:00 -
İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi

İstanbulkart'ta HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Ocak itibarı ile başladı. Milyonlarca vatandaş, akbile HES kodu yükleme işlemlerini tamamladı. İstanbulkart akbile HES kodu eşleştirme yüklemesi nasıl yapılır ve son gün ne zaman? İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama ekranı İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart HES kodu eşleştirme

İstanbul'da toplu taşımada HES kodu kullanma zorunluluğu uygulaması 15 Ocak itibarı ile başladı. Kent genelinde yaşayan milyonlarca vatandaş, 14 Ocak tarihine kadar İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemlerini tamamladı. Henüz eşleştirme işlemlerini yapmayanlar toplu taşıma araçlarını kullanamıyor.

İstanbulkart HES kodu eşleştirmek için tıklayın

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek.

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bugünden itibaren eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamıyor.

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