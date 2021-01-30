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Yaşam İstanbulkart HES kodu eşleştirme bitti mi?
Yaşam

İstanbulkart HES kodu eşleştirme bitti mi?

İstanbulkart HES kodu eşleştir? Koronavirüs salgını sebebiyle hayatlarımıza HES kodu uygulaması girdi. HES kodu pek çok alana girişte zorunlu durumda. Ulaşımda da HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bu sebeple vatandaşlar anonim İstanbulkartlarına HES kodu yüklemek zorunda. Peki, İstanbulkart'a nereden HES yüklenir? İstanbulkart HES kodu eşleştirme ekranı | HES kodu İstanbulkart son tarih

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:11:00 -
İstanbulkart HES kodu eşleştirme bitti mi?

İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu uygulanmaya başladı. Bu sebeple vatandaşların anonim İstanbulkartlarını HES koduyla eşleştirmeleri gerekiyor. Peki, HES kodu İstanbulkart eşleştirme işlemi nereden nasıl yapılıyor?

İstanbulkart HES kodu eşleştirme bitti mi?

İstanbulkart’a HES kodu zorunluluğu 15 Ocak’tan itibaren başladı. HES kodu ile İstanbulkartları eşleşmeyenler toplu ulaşım kullanamıyor. Eşleştirme işlemlerini online olarak yapabilirsiniz. Bununu için İstanbulkart kişiselleştirme web sitesi üzerinden istenilen bilgileri doldurup eşleştirmeyi tamamlayabilirsiniz. Ancak bu işlem için öncelikle HES kodu oluşturmanız gerekiyor. HES kodunu e devlet üzerinden, SMS ile ya da Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan oluşturabilirsiniz.

HES KODU OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKART EŞLEŞTİRME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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