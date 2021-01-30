İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu uygulanmaya başladı. Bu sebeple vatandaşların anonim İstanbulkartlarını HES koduyla eşleştirmeleri gerekiyor. Peki, HES kodu İstanbulkart eşleştirme işlemi nereden nasıl yapılıyor?

İstanbulkart HES kodu eşleştirme bitti mi?

İstanbulkart’a HES kodu zorunluluğu 15 Ocak’tan itibaren başladı. HES kodu ile İstanbulkartları eşleşmeyenler toplu ulaşım kullanamıyor. Eşleştirme işlemlerini online olarak yapabilirsiniz. Bununu için İstanbulkart kişiselleştirme web sitesi üzerinden istenilen bilgileri doldurup eşleştirmeyi tamamlayabilirsiniz. Ancak bu işlem için öncelikle HES kodu oluşturmanız gerekiyor. HES kodunu e devlet üzerinden, SMS ile ya da Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan oluşturabilirsiniz.

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