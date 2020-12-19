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Ekonomi İstanbul'dan yola çıkan tren Çin'e ulaştı
Ekonomi

İstanbul'dan yola çıkan tren Çin'e ulaştı

Türkiye'den Çin'e ihraç ürünü taşıyan ilk tren, 4 Aralık tarihinde İstanbul'dan törenle uğurlanmıştı. 6 bin 500 kilometre yol kateden ve 2 kıta, 2 deniz ile 5 ülkeyi geride bırakan tren Çin'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:49:00 - 2020-12-19 15:09:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treniyle ilgili son bilgiyi paylaştı. Trenin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunun tamamlandığı bildirildi.

İhracat treninin Maltepe İstasyonu’nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri döndüğü iddiası ortaya atılmıştı.

Çerkezköy'den Xıan'a uzanan yolculuk

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı." dedi. Karaismailoğlu, paylaşımının devamında "Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

42 konteynerden oluşuyor

Çin'e ulaşan ilk ihracat treni 42 konteyner içerisinde Asya ülkesine beyaz eşya taşıması yaptı. Tren, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurt dışı çıkışını gerçekleştirdi.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son buldu.

Tren; Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etti.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçen tren, yükünü Çin'e ulaştırdı.

"Halkalı Garına geri döndü" diye hedef alınmıştı

Türkiye’den Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni, İstanbul’dan uğurlanmasının ardından “Törenle uğurlandıktan sonra Halkalı garına döndü” denilerek hedef alınmıştı.

Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treninin yolda kaldığını söyleyerek algı operasyonu yapmak isteyen Sözcü Yazarı ve Halk TV programcısı Özlem Gürses, trenin Halkalı'da kaldığını söyledi. Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği videoya peş peşe cevaplar gelirken, sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

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