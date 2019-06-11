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İstanbul’dan Kapıkule 1 saate iniyor

İstanbul’u demiryoluyla en kısa zamanda Avrupa’ya bağlayacak olan Çerkezköy-Kapıkule kesiminin sözleşmesi bugün imzalanacak.

11 Haziran 2019 Salı 13:00
İstanbul’dan Kapıkule 1 saate iniyor

İstanbul’u demiryoluyla en kısa zamanda Avrupa’ya bağlayacak olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesinde bir adım daha atılıyor. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin sözleşmesi bugün Ankara’da imzalanacak.

231 km çift hat demiryolu

Halkalı-Kapıkule arasındaki 231 kilometrelik çift hatlı demiryolu güzergâhının inşası için yeni bir aşamaya daha gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 200 kilometre hızla yolcu ve yük taşınmasına imkân verecek hızlı tren hattı inşası için bugün imza töreninde buluşacak.

AB fonu kullanılacak

Protokole göre projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilecek. AB-Türkiye-Asya demir yolu bağlantısının  sağlamasında rol alacak güzergâhın 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilecek. Toplam 275 milyon avro AB fonu kullanılacak. 76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğü tarafından milli bütçe imkânlarıyla yapılacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. demiryolu
  4. Avrupa
  5. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı
  6. Çerkezköy-Kapıkule kesimi
  7. Halkalı-Kapıkule
  8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  9. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
  10. Avrupa Birliği
  11. AB-Türkiye-Asya demir yolu bağlantısı
  12. TCDD Genel Müdürlüğü

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