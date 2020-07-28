İstanbul'dan başka yerde Ayasofya Camii var mı?

İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'ne geçip camiye çevrilen Ayasofya, 1934 yılında müzeye dönüştürülmüştü. 10 Temmuz 2020'de Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurul Kararını iptal ederek tekrar camiye dönüştürüldü. Peki İstanbul'dan başka yerde de Ayasofya Camii var mı?

Trabzon Ayasofya Camii!

İstanbul'da bilinen Ayasofya Camii'nden başka, Trabzon'da da Ayasofya Camii bulunmaktadır. 1250-1260 yılları arasında yaptırılan ve bir manastır kilisesi olan Ayasofya, "Kutsal Bilgelik" anlamına gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzonu fethetmesiyle Osmanlı Devletine geçen Tabzon Ayasofya Kilisesi'ne müdahale edilmemiş ve 1584 yılına kadar kilise olarak kullanılmaya devam etmiştir. Daha sonra Kürd Ali Bey adlı bir ayân tarafından bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye çevrilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Trabzonu işgal eden Ruslar tarafından depo ve askeri hastae olarak kullanıldı. Savaş sonrasında tekrar camiye çevrilen Trabzon Ayasofya Camii 1960'a kadar böyle devam etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Ayasofya Camii 1964 yılında müzeye çevrildi.

Trabzon Ayasofya, 3 Haziran 2013 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ardından mahkeme kararları ve vakıf kaydı dolayısıyla Ayasofya, 28 Haziran 2013 Cuma günü 49 yıl sonra yeniden camiye çevrilerek ibadete açıldı. Ancak açılıştan sonra 2013 yılı içinde restorasyon çalışması nedeniyle kapalı duruma alınan camii 28 Temmuz 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan canlı bağlantı yöntemi ile katıldı.