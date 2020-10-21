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Aktüel İstanbul'daki toplu ulaşım araçları denetlendi
Aktüel

İstanbul'daki toplu ulaşım araçları denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:26:28 -
İstanbul'daki toplu ulaşım araçları denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde 245 bin 416 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarlarda denetim yapıldığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, 3 bin 683 şehir içi, 941 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 601 okul servisi, 2 bin 587 taksiye yönelik denetimlerde 245 bin 416 lira para cezası kesildiğini kaydetti.

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