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İstanbul'daki "kara nokta"lara aman dikkat!

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında meydana gelen 15 bin 374 trafik kazasında 186 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 598 kişi yaralandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
İstanbul'daki "kara nokta"lara aman dikkat!

Türkiye'de en fazla aracın bulunduğu il olan İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle vatandaşların işe gidiş ve dönüş ile okulların giriş ve çıkış saatleri olan 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde kentin birçok noktasında yaşanan trafik yoğunluğu, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Bazı sürücülerin bir an önce gitmek istedikleri yere ulaşmak için kural ihlali yapmaları ise kazalara neden oluyor.

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında ölümlü ve yaralanmalı 15 bin 374 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 186 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 598 kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul'daki trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği noktalar belirlendi.

Bu çalışmaya göre, söz konusu tarihlerde trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 459 trafik kazasının meydana geldiği D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası yer aldı.

Bunu 355 kaza ile D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası, 278 kaza ile TEM otoyolunun Çamlıca ile Mahmutbey gişeleri arasındaki bölge takip etti.

İstanbul'da 2017 yılında trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

SAYI            KAZA YERİ                                                  KAZA SAYISI

1            D-100 Haramidere-Edirnekapı arası                          459
2            D-100      Harem-Tuzla arası                                     355
3            TEM otoyolu Çamlıca-Mahmutbey gişeleri arası       278
4            TEM otoyolu Mahmutbey-Çamlıca gişeleri arası       231
5            Maltepe-Pendik sahil yolu                                          208
6            Büyükdere Caddesi                                                   192
7            D-100 Edirnekapı-Uzunçayır arası                            174
8            D-100 Uzunçayır-Edirnekapı arası                            172
9            Bağdat Caddesi                                                         113
10          Şile yolu                                                                     102
11          Hal yolu                                                                       93
12          Sahil Kennedy Caddesi                                               84
13          Kayışdağı Caddesi                                                     82
14          Vatan Caddesi                                                            82
15          Barbaros Bulvarı                                                         81
16          Alemdağ Caddesi                                                      79
17          Fahrettin Kerim Gökay Caddesi                                77
18          Piyalepaşa Bulvarı                                                    58
19          Millet Caddesi                                                           56
20          Basın Ekspres yolu                                                   55
21          Atatürk Bulvarı (Fatih)                                              53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, özellikle de araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri güzergahı ile E-5 ve TEM otoyollarında trafik ekiplerinin sürekli denetim yaptığına dikkati çeken emniyet yetkilileri, sürücülerin de kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra araçlardaki hasarın da ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
  1. Edirne
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