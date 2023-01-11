İstanbul’daki binaların yüzde 70’i riskli!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin ‘deprem’ gündemli toplantısında açıklanan rapora göre kentteki binaların yüzde 70'i riskli.

İBB'nin hazırladığı raporda şunlar kaydedildi:

''2012-2022 yılları arasında 6306 sayılı Yasa’yla Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı 70 riskli alan ilan etti. İlan öncesi 36 bin 532 yapı, 109 bin 614 bağımsız birim, 322 bin 925 nüfus olduğu belirtildi. İlan sonrası ise 8 bin 968 yapı yıkılmış, 671 yeni yapı yapılmış. 147 bin 992 bağımsız birimin yapılanması planlamış. 445 bin 476 kişilik nüfusun yaşayacağı alanın yapımı devam ediyor.

Son 10 yılda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki binaların yüzde 70’nin riskli yapı olduğunu ilan etti. Öte yandan 2000 öncesi İstanbul’da yapılan bina sayısı 817 bin. 72 bin 490 riskli bina yıkılmış, 373 bin 820 bağımsız bölüm yıkılmış. 10 yılda yüzde 10’u dönüşüme uğramış. İBB, İstanbul’un bu hızla ancak 100 yılda dönüşebileceğini ifade ediyor.”