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İstanbul'daki barajlar bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına düştü

İçme suyu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı bu sene ilk defa yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,37 oldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:29
İstanbul'daki barajlar bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına düştü

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve havaların yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'daki barajların su seviyesi, bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,37 oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 10 barajdaki su oranı yüzde 50,63 azaldı. 22 Ekim'de doluluk oranı yüzde 52,56 olan barajlardaki su seviyesi, 15 gün içinde yüzde 49.37'ye geriledi. 15 günlük azalma oranı, yüzde 3,19'u buldu.

Su seviyesi en çok azalan Sazlıdere ve Istırancalar
Su seviyesi en çok azalan barajların başında Sazlıdere ile Istrancalar geldi. Sazlıdere Barajı'nda su oranı yüzde 14,67 olurken, Istrancalar Barajı'ndaki su oranı ise yüzde 25,10 oldu. Yüzde 70,71 ile su seviyesi en yüksek baraj Kazandere olurken, su seviyesi Ömerli'de yüzde 54,25, Darlık'ta yüzde 56,57, Büyükçekmece'de yüzde 54,10, Terkos'ta yüzde 51,39, Elmalı'da yüzde 50,89, Alibeyköy'de yüzde 50,64 ve Pabuçdere'de yüzde 46,68 oldu.

Ömerli 127 milyon 75

Terkos 83 milyon 38

Büyükçekmece 80 milyon 58

Darlık 60 milyon 81

Pabuçdere 27 milyon 31

Alibeyköy 17 milyon 29

Sazlıdere 13 milyon 2

Kazandere 12 milyon 32

Elmalı 4 milyon 89

Istrancalar 1 milyon 56    

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:29
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  2. baraj
  3. su
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