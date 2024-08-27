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Yaşam İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ağustos 2024! Kritik seviyede! İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki son durum...
Yaşam

İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ağustos 2024! Kritik seviyede! İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki son durum...

Yeniakit Publisher
2024-08-27 13:33:00 - 2024-08-27 14:06:51
İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ağustos 2024! Kritik seviyede! İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki son durum...

İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ağustos 2024 itibarıyla kontrol edilirken İstanbul'da artan sıcaklıklar, şehri su kaynakları açısından endişelendirdi. İstanbul halkı yağan yağmurun ardından rahat bir nefes aldı. Ama kritik bir haftanın eşiğindeyiz! Yağışın ardından İSKİ baraj doluluk oranları da kontrol edilmeye başlandı. Barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 47.94 oldu. İşte 27 Ağustos barajlardaki son durum verileri!

İstanbul’da 27 Ağustos Salı günü şiddetli yağış etkili oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin barajlarındaki doluluk oranları güncellendi. Son günlerde Türkiye genelinde artan sıcaklıklar alarm veriyor. İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ağustos 2024 yayınlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Peki, İstanbul'daki barajlardaki son durum ne? İşte güncel veriler ve detaylar...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 AĞUSTOS 2024

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47.94 olarak ölçüldü.
Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle, 2. Dünya Savaşı öncesinde olası bir Alman saldırısına karşı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından Çatalca'da yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümü gün yüzüne çıktı.
7 ay önce Büyükçekmece'deki su seviyesi yüzde 73.26 olarak ölçülürken, bugün barajdaki doluluk oranı yüzde 47.35 olarak ölçüldü. Tarihi hattın ortaya çıkan kısımlarının otlarla kaplandığı görüldü.

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